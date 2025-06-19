بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة النجادا

دقيقة واحدة ago
مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة النجادا

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة النجادا بوفاة الحاج عبد الفتاح خلف النجادا، شقيق العين الأسبق، اللواء المتقاعد عبد خلف النجادا. ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في محافظة مأدبا، وبحضور محافظ مادبا فيصل المساعيد تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النجادا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

إدارة الأزمات: لا إجراءات جديدة بشأن المغتربين وضرورة تتبع حركة الطيران

16:48

صافرات الإنذار تدوي في الأردن لتنبيه المواطنين

16:22

كلوب : التأمين الإلزامي لا يغطي الحوادث الناجمة عن الحروب

16:01

بعد وابل من الصواريخ الإيرانية.. إسرائيل تهدد مجددًا باغتيال خامنئي

15:57

*خلال لقائه وفدا من أبناء عشيرة الشويات* *العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة ويواصل مسيرته كصوت للحق وركيزة للاستقرار*

15:51

الجيش يعلن بدء استقبال طلبات الإلتحاق بالبعثات العسكرية الخارجية

15:43

الاحتلال يزعم إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأردن لتهريب أسلحة

15:36

أبو قاعود : مستشفى الزرقاء الحكومي سجل إصابتين إثر سقوط جسم غريب بالأرزق

15:14

إسرائيل تعتّم على خسائر صواريخ إيران وبن غفير يهاجم شبح الجزيرة

15:00

وزير الداخلية يؤكد ضرورة التسهيل على المراجعين في المتابعة والتفتيش

14:55

بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات

14:49

كابيتال بنك ينضم لمركز التكنولوجيا المالية – جوين ويقدم رعايته لبرنامج JOIN Fincubator

وفيات
وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025