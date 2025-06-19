مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة النجادا

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة النجادا بوفاة الحاج عبد الفتاح خلف النجادا، شقيق العين الأسبق، اللواء المتقاعد عبد خلف النجادا. ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، في محافظة مأدبا، وبحضور محافظ مادبا فيصل المساعيد تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النجادا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.