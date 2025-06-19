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كلوب : التأمين الإلزامي لا يغطي الحوادث الناجمة عن الحروب

19 ثانية ago
كلوب : التأمين الإلزامي لا يغطي الحوادث الناجمة عن الحروب

وطنا اليوم:قال رئيس اتحاد شركات التأمين في المملكة، مؤيد كلوب، الخميس، إن التأمين الإلزامي لا يغطي الحوادث الناجمة عن الحروب والأخطار السياسية.
وأضاف كلوب أن التأمين على المركبات يتكون من شقين: تأمين إلزامي وآخر شامل، موضحًا أن التأمين الإلزامي يغطي المسؤولية المدنية للمركبة المتسببة في الحادث، أي الأضرار التي تلحق بالغير والممتلكات.
وأشار إلى أن الحوادث الناتجة عن الحرب والأخطار السياسية لا تغطى تأمينيا، لأنها ناتجة عن عوامل سياسية، وبالتالي فهي مستثناة من وثائق التأمين، مؤكدا أن هذه المسؤولية تعتبر مسؤولية دولية تقع على من قام بهذه الأفعال، وأن شركات التأمين الأردنية غير معنية بها.
وأوضح أن التأمين الشامل، بحسب المعايير العالمية، يستثني تغطية الأخطار السياسية مثل الإرهاب والحرب، إلا إذا طلب المؤمن تغطيتها بموجب ملحق خاص يضاف إلى وثيقة التأمين.
وقالت مديرية الأمن العام،الخميس، إن مسيرة سقطت في لواء الأزرق نجم عنها إصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أسعفت لتلقي العلاج، إضافة إلى أضرارا مادية لحقت بثلاثة منازل ومركبتين، فيما تحركت الأجهزة المعنية للمكان وباشرت التعامل والتحقيق في الحادثة.
ومن جهة أخرى بينت مديرية الأمن العام سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.
وأضافت في بيان صحفي أنّ إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجارية، وتسببت بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، وباشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة.
وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جدا، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.


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