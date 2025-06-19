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الأمن العام: إصابة طفلة بسقوط طائرة مسيّرة في الأزرق

ساعتين ago
الأمن العام: إصابة طفلة بسقوط طائرة مسيّرة في الأزرق

وطنا اليوم:قالت مديرية الامن العام إن مسيرة سقطت في لواء الأزرق نجم اصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما اسعفت لتلقي العلاج، اضافة الى اضرارا مادية لحقت بثلاث منازل ومركبتين، فيما تحركت الأجهزة المعنية للمكان وباشرت التعامل والتحقيق في الحادثة.
ومن جهة أخرى بينت مديرية الأمن العام سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.


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