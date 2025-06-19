علان ينصح الأردنيين بشراء الذهب

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات، ربحي علان، الخميس، إن جميع الدول تتحوط بالذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات السياسية والعسكرية.

وأضاف علان، أن بداية الصراع بين إسرائيل وإيران، تسبب بارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وأوضح أن كمية الذهب المشتراة في الأردن في تراجع، مشيرا إلى أن الذهب سلعة سريعة في الشراء والبيع لذلك يلجأ المواطنون لشرائه وبيعه، لأن الذي يمتلك الذهب يمتلك الأمان.

ونصح علان الأردنيين بشراء الذهب، لأنه استثمار آمن وادخار.