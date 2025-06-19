أميركا تحرك أصولا عسكرية وتضع قيودا لدخول أكبر قواعدها بالشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز، أمس الأربعاء، إن الجيش الأميركي حرك بعض الطائرات والسفن من قواعد في الشرق الأوسط قد تكون عرضة لأي هجوم إيراني محتمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبقي فيه الرئيس دونالد ترامب العالم في حيرة من أمره عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية والصاروخية الإيرانية، بينما ينزح سكان طهران من منازلهم في اليوم السابع من بدء الهجوم الجوي.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن تحريك الطائرات والسفن جزء من مخطط لحماية القوات الأميركية. ورفض المسؤولان الإفصاح عن عدد الطائرات والسفن التي تحركت ووجهتها.

وقال أحد المسؤولين إن سفنا للبحرية الأميركية نقلت من ميناء في البحرين حيث يوجد الأسطول الخامس للجيش الأميركي، بينما نُقلت طائرات لم تكن في ملاجئ محصنة من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وكانت رويترز أول من أورد هذا الأسبوع نبأ نقل عدد كبير من طائرات التزويد بالوقود إلى أوروبا وأصول عسكرية أخرى إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر المزيد من الطائرات المقاتلة.

كما تتجه حاملة طائرات من منطقة المحيطين الهندي والهادي إلى الشرق الأوسط.

وأعلنت السفارة الأمريكية في قطر، صباح الخميس، أنها قيدت بصورة مؤقتة الوصول إلى قاعدة العديد العسكرية الجوية وذلك مع دخول الصراع الإيراني الإسرائيلي يومه السابع.

جاء ذلك في تنويه نشرتها السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي وورد فيها: “في إطار الحذر الشديد، وفي ضوء استمرار الأعمال العدائية في المنطقة، نصحت السفارة الأمريكية موظفيها بتوخي الحذر الشديد، وقيّدت مؤقتًا الوصول إلى قاعدة العديد الجوية. ونوصي المواطنين الأمريكيين في قطر باتخاذ احتياطات مماثلة”.

وطلبت السفارة من رعاياها اتباع عدد من الإجراءات عددتها كالتالي:

كن على دراية بمحيطك.

تجنب جميع المظاهرات والتجمعات الكبيرة.

تجنب جميع المناطق التي تشهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا.

راقب وسائل الإعلام المحلية.

اتّبع تعليمات السلطات المحلية.

اتصل بشركة الطيران الخاصة بك مباشرةً للحصول على تفاصيل تغيير الرحلة في حال تأثرت رحلتك.

توخَّ الحذر وابقَ متيقظًا في المواقع المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة.

ابتعد عن الأضواء.

يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي لا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقيّم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل الصراع إلى جانب إسرائيل ضد إيران وهو ما حذرت منه الأخيرة قائلة إن ذلك سيعني استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.