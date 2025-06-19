الأوقاف تعلن خطبة الجمعة بعنوان الأمن والاستقرار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن عنوان خطبة الجمعة الموحدة ليوم الجمعة الموافق 20/06/2025 سيكون بعنوان: “الأمن والاستقرار ثمرة من ثمرات الاعتصام بحبل الله تعالى”، داعية الخطباء إلى الالتزام بالعناصر المحددة للخطبة، معززًا بالشواهد من الكتاب والسنة، وألا تزيد مدتها عن عشرين دقيقة.

وتتضمن عناصر الخطبة التأكيد على أن وحدة الأمة واستقرار أمنها ثمرة من ثمرات اعتصامها بحبل الله واجتماع كلمة المسلمين، وهو سر نجاحها وتقدمها.

كما تبرز الخطبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: “المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا”، في تأكيد على أهمية وحدة الأمة التي تحمل مبادئ العدالة والمساواة.

وتحذر الخطبة من أن الاختلاف والتنازع يؤديان إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ويفرق الصف، ويوهن الهيبة، ويقلل من مكانة الأمة بين الأمم.

كما تدعو الخطبة إلى رفع الهمم وتقوية العزائم، ونشر المحبة بين الناس من خلال طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم