الأردن وألمانيا يوقعان 3 اتفاقيات بقيمة 35 مليون يورو لدعم ريادة الأعمال

وطنا اليوم:وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ثلاث اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع “التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية”.

وحضر حفل التوقيع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، بيرترام فون مولتكه، مدير مكتب بنك التنمية الألماني في الأردن ماتياس شميدت – روزن، والذي وقّع اتفاقيات المنح نيابةً عن البنك.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقدير الحكومة الاردنية للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثّل خطوة جديدة في مسار الشراكة القائمة بين البلدين، كما أضافت بأن هذا الدعم سيساهم في تمكين ونمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار شميدت – روزن: “تلتزم ألمانيا التزاما راسخا بدعم تنمية القطاع الخاص في الأردن باعتباره مفتاحا لخلق فرص العمل الجديدة. ومن خلال اتفاقية المنحة الموقعة اليوم، سنوفّر تمويلا للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم نموها، مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة، رسمية ومستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة”.