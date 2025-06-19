شاهد بالفيديو : دمار كبير في إسرائيل جراء أحدث هجوم إيراني

وطنا اليوم:أظهرت مقاطع فيديو دمارا كبيرا أصاب مواقع عدة في إسرائيل صباح اليوم الخميس جراء إطلاق إيران أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف أسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل، وأصاب مباني بشكل مباشر وسط مدينة تل أبيب وتسبب في دمار واسع.

وأظهرت مشاهد من موقع سقوط أحد الصواريخ الإيرانية دمارا كبيرا طال حيا، وتظهر فيها فرق الإنقاذ تهرع إلى عدد من المباني المدمرة في محاولة للعثور على مصابين وعالقين تحت الأنقاض.

كما أظهر مقطع فيديو دمارا كبيرا جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مستشفى سوروكا في بئر السبع، والذي يسعف جنود الاحتلال الجرحى من قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بورود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن هناك نحو 15 مصابا في رمات غان، في حين قال مستشفى وولفسون إنه استقبل 16 مصابا، 3 منهم حالاتهم حرجة من موقع سقوط الصاروخ في حولون، مشيرا إلى الاستمرار في استقبال المصابين.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى نداءات من أكثر من موقع سقطت فيه الصواريخ.

ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك حالة دمار كبيرة في 5 مواقع بتل أبيب الكبرى وما زالت تشتعل فيها النيران.