أبو الحاج .. يهنىء .. الحموري

وطنا اليوم:يتقدم الدكتور عطا أبو الحاج بأحر التهاني والتبريكات للصديق الدكتور فوزي الحموري”أبو طارق” رئيس هيئة المديرين/المدير العام للمستشفى التخصصي بمناسبة إنتخابه رئيسا لجمعية المستشفيات الخاصة.

متمنيا له ولزملائه في مجلس الإدارة المزيد من التوفيق والنجاح في خدمة قطاع المستشفيات الخاصة في المملكة وتعزيز مكانة القطاع الصحي الأردني والحفاظ على صدارة الأردن وموقعه كمقصد أول للسياحة العلاجية في ظل راعي المسيرة قائد الوطن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين حفظهما الله ورعاهما.