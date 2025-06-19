إيران تطلق أكبر دفعة صاروخية خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:قالت الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الخميس، إنها رصدت عدة صواريخ أطلقت من إيران، وإن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات، في حين، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان قريتين واقعتين قرب منشآت نووية إخلاء منازلهم، معلنا ضربات وشيكة.

وأوضحت الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار دوت مجددا في تل أبيب وبلدات عدة بالجليل شمالي إسرائيل تحذيرا من تسلل مسيرات، ودعت الإسرائيليين إلى دخول الملاجئ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال 48 ساعة تضم نحو 20 إلى 30 صاروخا، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء الهجوم الإيراني إلى 50.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا مباشرة في مدن تل أبيب، ورمات غان حيث البورصة الإسرائيلية، وحولون وبئر السبع.

كما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن طهران أطلقت مسيرات ضد إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بورود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن هناك نحو 15 مصابا في رمات غان، في حين قال مستشفى وولفسون إنه استقبل 16 مصابا، 3 منهم حالتهم حرجة من موقع سقوط الصاروخ في حولون، مشيرا إلى الاستمرار في استقبال المصابين.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تلقى نداءات من أكثر من موقع سقطت فيه الصواريخ.

وقالت المتحدثة باسم سلطة الإطفاء للإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن هناك إصابات مباشرة في وسط تل أبيب وبئر السبع، كما أن هناك مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى خطر انهيار مبان.

ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك حالة دمار كبيرة في 5 مواقع بتل أبيب الكبرى وما زالت تشتعل فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا بشكل مباشر في بئر سبع، مما تسبب في وقوع إصابات.

وأضافت وسائل الإعلام أن مبنى كاملا انهار في مستشفى سوروكا التي تعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية فإن هدف الصاروخ كان مقر قيادة استخبارات الجيش الإسرائيلي بجوار مستشفى سوروكا، وقالت الوكالة إن البنية التحتية العسكرية أصيبت بدقة، وأن المستشفى تعرض لأضرار بسبب موجة الانفجار.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن المنشأة التي استهدفها الهجوم بها آلاف الجنود وأنظمة قيادة رقمية وعمليات حرب سيبرانية.

وقد نفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي استهداف قاعدة عسكرية وقالت إن إيران قصفت بصاروخ باليستي مستشفى سوروكا في بئر السبع لا قاعدة عسكرية.

في المقابل، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان وعمال وأي شخص في قريتي أراك وخنداب الإيرانيتين الواقعتين قرب منشآت نووية إخلاء أماكنهم بشكل عاجل قبل ضرب منشآت عسكرية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار وتفعيل الدفاعات الجوية في كرج، غربي طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن إسرائيل هاجمت صباح اليوم محيط منشأة خنداب للماء الثقيل وسط إيران