إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من أجسام طائرة في سماء المملكة

وطنا اليوم:أطلقت قبل قليل صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.

بدورها دعت مديرية الأمن العام، المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.