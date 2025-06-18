الخوالدة رئيسا للاتحاد العام للجمعيات الخيرية

وطنا اليوم كتب د. عطا أبو الحاج

وزعت الهيئة الادارية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية خلال اجتماع لها اليوم الذي عقد برئاسة اكبر رؤساء الاتحادات سنا رئيس اتحاد الزرقاء محمد المجالي في مقر الاتحاد مناصبها الادارية على النحو التالي :

عامر الخوالدة رئيسا للاتحاد العام والمحامي الدكتور بركات بركات نائبا للرئيس ومعن الشمايلة امينا للسر وصلاح الزعبي امينا للصندوق وعضوية كلا من ملكي بني عطا وزيد زبون ورعد ابو حمور وفارع المساعيد ومعوض المزنه ومحمود الحيصه واحمد كريشان ومحمد المجالي .

وكانت الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية برئاسة ناصر الشريدة قد سلمت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور مدير عام الاتحاد خليل القبيسي ضمن محضر رسمي ادارة الاتحاد لرئيس وأعضاء الاتحاد المنتخبين وذلك بعد استكمال إجراءات الانتخابات التي جرت للاتحادات الفرعية على مستوى المملكة.

وأكد الشريدة على أهمية دور الاتحاد العام في تنمية العمل التطوعي والخيري والانساني لخدمة المجتمعات المحلية متمنيا لإدارة الاتحاد الجديده التوفيق والنجاح لاداء مهامها لتحقيق ثقة الهيئة العامة التي انتخبتهم كممثلين للاتحادات الفرعية في كافة محافظات المملكة.

وعلى هامش التسليم وتوزيع المناصب عقد الاتحاد العام اجتماعه الأول برئاسة رئيس الاتحاد العام الجديد الخوالده والذي أكد على أهمية التشاركية والتنسيق ما بين الاتحادات الفرعية مع الاتحاد العام من اجل النهوض بعمل الاتحاد وتطوير آلياته بما يعزز من دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن ثقة الزملاء في الاتحادات و انه سيكون على قدر من الثقة وامانة المسؤولية لخدمة الاتحاد العام والاتحادات في المحافظات مبينا انه سيتم وضع خطة لتنفيذ الانشطة والبرامج والمبادرات مع مختلف الجهات لتعزيز رسالة وأهداف الاتحاد العام .