صدور العدد الخامس من مجلة “الحلول الاقتصادية”

عمّان – وطنا اليوم

صدر العدد الخامس من مجلة “الحلول الاقتصادية” بتاريخ 25 أيار 2025، حاملاً في طياته مجموعة من المقالات والتقارير الاقتصادية والتحليلية التي تسلط الضوء على قضايا التنمية، والصناعات الوطنية، والتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والدواء.

ومن أبرز ما تناوله العدد:

خبر انتخاب الدكتورة حنان جودت السبول رئيسًا لدستور الأدوية الأمريكي (USP)، في إنجاز غير مسبوق يعكس تميّز الكفاءات الأردنية عالميًا.

تغطية لزيارة ميدانية أجراها مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمود مهيدات إلى شركات الأدوية في عمان، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي الدوائي.

تقرير خاص عن التعاون الأردني السوري في مجالات الطاقة والتعدين، وآفاق المشاريع الاستثمارية المستقبلية بين البلدين.

تسليط الضوء على دور شركة زين الأردن في دعم الرياضة والشباب من خلال شراكتها الاستراتيجية مع بطولة “ريد بُل جول إنجليزي”.

يعكس العدد توجه المجلة لمواكبة التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي، ويعزز من حضورها كمنصة متخصصة تُعنى بالحلول والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي.

العدد الخامس من مجلة “الحلول الاقتصادية” لمشاهدة العدد اضفط هنا iqtsadya