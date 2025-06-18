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ال مبسلط وال زريقات نسايب .. الباشا مؤيد المبسلط طلب والنائب صالح العرموطي أبوعماد أعطى

19 ثانية ago
ال مبسلط وال زريقات نسايب .. الباشا مؤيد المبسلط طلب والنائب صالح العرموطي أبوعماد أعطى

وطنا اليوم:توجهت مساء أمس، جاهه كبيرة ضمت جمع كبير من رجالات وشيوخ ال مبسلط ، لطلب يد صاحبة الصون والعفاف روان زريقات ، ابنة المرحوم فواز علي سويلم زريقات للشاب المهذب الخلوق زيد، نجل المهندس رائد مفيد مبسلط

وطلب عن عشيرة مبسلط / اللواء مؤيد مبسلط ، ، وأعطى عن عشيرة الزريقات النائب المخضرم صالح العرموطي أبو عماد .

وكان في استقبال الجاهة الكريمة النائب صالح العرموطي والنائب ماجد الرواشدة والباشا عادل معود ابو قلة الحجاج

حيث أعرب الباشا مؤيد مبسلط في كلمته أن الزواج نعمة من نعم الله عز وجل في الحياة الدنيا مستشهدا بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي حثت الشباب على الزواج

وأكد الباشا مؤيد المبسلط على قيم المحبة والمودة والتآخي التي يمتاز بها المجتمع الأردني بكافة اطيافة

واستهل النائب صالح العرموطي كلمته بتثمين مواقف الأردن ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة وتعزيز صمودهم في مواجهة الاحتلال الغاشم على الصعيد السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي.

وقدم النائب صالح العرموطي شكره وتقديره لعشيرة الزريقات على تكليفه للتحدث بأسمهم في هذه الجاهة التي تضم كوكبة طيبة من رجالات الوطن .
ألف مبروك


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