شراكة استراتيجية بين البنك الأردني الكويتي وغرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الأمريكية

وطنا اليوم- عمّان – 18 حزيران 2025

في خطوة استراتيجية تعكس التزاماً مشتركاً بدعم التعاون الاقتصادي بين الأردن والولايات المتحدة، وقع البنك الأردني الكويتي اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في الأردن (AmCham-Jordan) تمتد لعام كامل، وذلك خلال حفل توقيع رسمي حضره الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي ورئيس مجلس إدارة الغرفة السيد سامر جودة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، من خلال مبادرات مبتكرة تركز على دعم ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، وتمكين التبادل التجاري.

وأكد السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، أن هذه الاتفاقية “تعكس رؤية البنك في المساهمة الفاعلة بمستقبل الاقتصاد الأردني، من خلال دعم المنصات التي تعزز التعاون العابر للحدود وتخدم تطلعات القطاع الخاص”. وأضاف: “نفخر بانضمامنا إلى شبكة AmCham-Jordan ونتطلع إلى تعاون مثمر ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في المملكة”.

وبموجب الاتفاقية، سيحظى البنك الأردني الكويتي بفرصة الوصول إلى شبكة موسعة من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى المشاركة في فعاليات اقتصادية بارزة وتنفيذ مبادرات مشتركة مع الغرفة.

من جانبه، أعرب السيد سامر جودة، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، عن ترحيبه بانضمام البنك كشريك استراتيجي، مشيراً إلى أن “القطاع المصرفي شريك محوري في دفع عجلة الاستثمار والتجارة وريادة الأعمال، ومع انضمام البنك الأردني الكويتي، تتعزز قدرة الغرفة على توسيع أثرها وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

وتجسّد هذه الشراكة رؤية موحدة لدى الطرفين لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وفتح آفاق أوسع أمام بيئة الأعمال، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويعزز مرونة الاقتصاد الأردني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.