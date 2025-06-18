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التربية : 80% من أسئلة التوجيهي بين السهلة والمتوسطة

36 ثانية ago
التربية : 80% من أسئلة التوجيهي بين السهلة والمتوسطة

وطنا اليوم:قال مدير مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، في تصريح إذاعي إن النجاح في امتحانات التوجيهي سيكون سهلاً لمن استعد له بشكل مناسب، مشيراً إلى أن 80% من أسئلة كل امتحان ستتراوح بين المتوسط والسهل.
وأكد أن الامتحانات ستكون فقط من الكتاب المدرسي والمنهاج، ولا توجد أسئلة من خارج المنهاج.
وبيّن أن مستويات الصعوبة للورقة الامتحانية موزعة بنسبة 40% أسئلة سهلة، و40% متوسطة الصعوبة، و20% فقط للتمييز بين الطلاب ذوي القدرات العليا.


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