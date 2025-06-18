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الأمن الإيراني يشتبك مع خلية تابعة للموساد جنوبي طهران

36 ثانية ago
الأمن الإيراني يشتبك مع خلية تابعة للموساد جنوبي طهران

وطنا اليوم:أكدت وكالة مهر الإيرانية وقوع اشتباك اليوم الأربعاء بين قوات الأمن وعناصر يشتبه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في مدينة ري جنوبي طهران، بعد الإعلان عن اعتقال أشخاص مرتبطين بالموساد في 3 مدن أخرى.
وقالت الوكالة إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات وصفتها بـ”الإرهابية” في المناطق المكتظة بالسكان في طهران، معلنة إفشال مخططها، دون توضيح أعداد عناصر الخلية أو هوياتهم.
بدورها، أعلنت وكالة أنباء فارس اعتقال 5 أشخاص كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف الموساد في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.
كذلك قالت الشرطة الإيرانية إنها أسقطت 14 مسيّرة وكشفت مواقع لصناعة مسيّرات ومتفجرات بطهران وأصفهان والبرز واعتقلت متورطين.
وأول أمس الاثنين، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خلية تابعة للموساد في مدينة ري والعثور بحوزتها على مواد متفجرة ومعدات لتصنيع طائرات مسيّرة.
وقالت حينها إن قوات الاستخبارات والأمن داهمت منزلا في المدينة بعد تلقي بلاغ عن وجود عناصر مشبوهة، واعتقلت أفراد الخلية.


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