السماح لحاملي الجواز العراقي الدخول للأردن من دون تأشيرة مسبقة

وطنا اليوم:أعلنت سفارة جمهورية العراق في الأردن لرعاياها أنه، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تقرر السماح لحاملي جواز السفر العراقي بالدخول إلى أراضي المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

وسيتم منح تأشيرة الدخول في المطار مباشرةً بعد إجراء مقابلة مختصرة من قِبل الجهات المختصة، وذلك مقابل دفع الرسوم المقررة.

ويأتي هذا الإجراء استثناءً مؤقتًا لتسهيل مرور المواطنين العراقيين عبر الأردن باتجاه الأراضي العراقية، نظرًا لإغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران في ضوء المستجدات الأخيرة في المنطقة، على أن يتم أخذ ضمانات المغادرة من المسافرين، لحين عودة حركة الطيران بشكلٍ طبيعي في العراق.

واكدت السفارة أنها تتابع عن كثب أوضاع العراقيين، وتبذل قصارى جهدها لتأمين مرورهم وتقديم التسهيلات اللازمة، بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية.