الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا

وطنا اليوم: قال رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، إن زيارة مركز حدود جابر التي جرت اليوم، جاءت نتيجة للقاءات سابقة مع وزير الداخلية، واستجابة مباشرة للملاحظات التي نقلها وفد غرف التجارة الأردنية بعد زيارته الأخيرة إلى سوريا، بهدف تسهيل عبور رجال الأعمال والشاحنات وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوفد التجاري الأردني، بعد عودته من دمشق ولقائه اتحاد غرف التجارة السورية، نقل لوزير الداخلية أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وعلى رأسها تسهيل إجراءات العبور عبر مركز جابر الحدودي، وخاصة ما يتعلق بإصدار تصاريح الدخول المتعددة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الوزير استجاب فورًا للمطالب، وتم التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية للمركز اليوم الثلاثاء، بحضور الجهات المعنية، للاطلاع على الواقع الخدمي والإجرائي، والعمل على تذليل العقبات أمام الحركة التجارية.

وأوضح، أن الزيارة ركزت على محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بتسهيل حركة عبور رجال الأعمال والوفود التجارية، والثاني بتسريع وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي للشاحنات، خصوصًا مع اقتراب إعادة فتح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، والذي من المتوقع أن يرفع حجم الشاحنات القادمة إلى الأردن عبر الترانزيت، مما يتطلب توسعة في ساحات المعاينة والبنية التحتية.

وأكد الحاج توفيق، أن وزير الداخلية أبدى تفهمًا كاملاً ووجّه لاتخاذ خطوات عملية قريبة لمعالجة هذه القضايا، مشيدًا بسرعة تجاوب الوزارة ودعمها للقطاع الخاص، ومشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة الأردنية والسورية لخدمة الاقتصاد الوطني.