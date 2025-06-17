الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لإجلاء مواطنيه من منطقة الشرق الأوسط

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأوروبي عن تفعيل آلية الحماية المدنية لمساعدة الدول الأعضاء على إجلاء مواطنيها من منطقة الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد، إن الاتحاد يعمل على مساعدة مواطنيه الراغبين في المغادرة.

وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس الاثنين، إن تلقت طلبات للمساعدة في إجلاء مواطني البرتغال وسلوفاكيا من الشرق الأوسط.

وأضاف للصحفيين “هناك طلبان قيد الدراسة.. من الواضح أن هذا يعتمد إلى حد بعيد على وصول المدنيين إلى الدول المجاورة برا”.

وخلال الأسبوع الماضي، فعّلت قبرص آلية للمساعدة في إجلاء مواطني الدول الأخرى من منطقة الشرق الأوسط عند الحاجة.

وأعلنت شركة “هيرميس” المشغلة لمطاراتها، أن عشرات الرحلات الجوية من الشرق الأوسط جرى تحويلها إلى مطارات في لارنكا وبافوس بعد أن أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من إسرائيل وإليها عقب اندلاع صراعها مع إيران.

ومع استهداف الصواريخ الإيرانية أهدافا إسرائيلية داخل مناطق سكنية، يسعى العديد من الأجانب إلى مغادرة إسرائيل.