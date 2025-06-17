مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح يوم طبي مجاني في علان

وطنا اليوم:بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين، افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهیدات فعاليات يوم طبي مجاني في علا- محافظة البلقاء.

وجاء اليوم الطبي المجاني بتنظيم من بنك الدواء الخيري والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالشراكة مع منتدى علان الثقافي، والهيئة الوطنية أبناء المملكة،ونقابة صيادلة الأردن، وبنك الشفاء والصحة الأردني وبحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأكد مهيدات أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا يكون بالعطاء والإنجاز في العمل والبناء لخدمة الوطن، بصدق وإخلاص وولاء وانتماء في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه .

وأشار إلى أهمية المبادرات والأنشطة المجتمعية وفي مقدمتها الأيام الطبية المجانية ومساهمتها الفاعلة في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع المحلي، داعيًا إلى عقد فعاليات أيام طبية مجانية باستمرار في المناطق البعيدة عن مراكز الخدمات.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأستاذ أشرف الكيلاني عن تقديره لدور الدكتور مهيدات في دعم برامج ومشاريع بنك الدواء الخيرية والإنسانية التي تخدم المناطق النائية في المملكة والعمل بجدارة واحترافية على تطبيق الرؤى الملكية السامية في تعزيز الأمن الدوائي، والنهوض بسمعة المؤسسة من خلال جوائز التميز المحلية والإقليمية، مضيفًا أن بنك الدواء الخيري يسعى باستمرار إلى توفير الأدوية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وفي كلمته الترحيبية ثمن رئيس منتدى علان الثقافي السيد خالد الزعبي جهود بنك الدواء الخيري الأردني والجهات الداعمة لليوم الطبي المجاني وأصحاب الأيادي البيضاء، مقدرًا الجهود الطيبة لكل من ساهم في تقديم المساعدة والعون من إجراءات طبية وعلاجية وغيرها لأبناء المنطقة.

واطلع مهيدات خلال جولة ميدانية على الخدمات الطبية والعلاجية والاستشارية المقدمة ضمن اليوم الطبي من قبل فرق طبية متخصصة وإجراء فحوصات طبية متنوعة، في عدة اختصاصات طبية.

وفي الختام تم تسليم الدروع التقديرية للمنظمين والمشاركين في اليوم الطبي المجاني؛ المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، ونائب نقيب صيادلة الأردن الدكتور وصفي نوافلة، ومدير عام هيئة أبناء المملكة السيد أشرف الكيلاني، ومدير عام بنك الدواء الخيري الدكتورة هانية شموط ومدير قضاء زي، وبنك الشفاء والصحة الأردني وهيئة شباب كلنا الأردن.