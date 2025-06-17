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عطلة رسمية في السادس والعشرين من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية

6 ساعات ago
عطلة رسمية في السادس والعشرين من حزيران بمناسبة رأس السنة الهجرية

وطنا اليوم:قرر رئيس الوزراء جعفر حسان في بلاغ رسمي، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الخميس السادس والعشرين من حزيران الحالي، الموافق للأول من محرم لسنة 1447 هجرية؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
وإحياء لهذه المناسبة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطائها حقها، وإظهارها بما يليق بها.


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