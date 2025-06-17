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الشخاترة تتفقد عددًا من مدارس مديرية تربية لواء البادية الجنوبية

57 ثانية ago
الشخاترة تتفقد عددًا من مدارس مديرية تربية لواء البادية الجنوبية

وطنا اليوم:تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة اليوم الثلاثاء عددًا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الجنوبية في محافظة معان، بحضور مدير التربية والتعليم علي النعيمات.
وتابعت الشخاترة خلال الجولة التفقدية سير العطاءات في مدارس البادية الجنوبية، خاصة في مدرستي الجربا والخنساء، حيث أكدت على أهمية متابعة كافة العطاءات المطروحة في المديرية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة بداية العام الدراسي المقبل.
وتضمنت جولة الشخاترة التي تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الظروف التعليمية وتلبية احتياجات أبنائنا الطلبة؛ ‏زيارة مبنى المديرية، حيث اجتمعت مع المدراء المختصين ورؤساء الأقسام فيها، واستمعت للواقع التربوي في المديرية، وبحثت سبل تذليل التحديات في الميدان التربوي.
كما تابعت الشخاترة خلال جولتها التفقدية في مدارس اللواء جاهزية قاعات الثانوية العامة من حيث البنية التحتية والتجهيزات المناسبة لضمان تقدم الطلبة في بيئة امتحانية ملائمة.


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