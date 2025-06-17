الهواري يبحث في الجزائر سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير الشراكات بقطاع الصناعات الدوائية

وطنا اليوم:عقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، سلسلة من اللقاءات الثنائية في العاصمة الجزائرية، ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي وتطوير الشراكات في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، التقى الدكتور الهواري أمس الاثنين، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب، بحضور السفير الأردني لدى الجزائر شاكر عطا الله العموش.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي في المجالات الصحية ذات الأولوية، حيث أكد الطرفان أهمية البناء على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين لتطوير شراكات استراتيجية تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأعرب عن تقدير الأردن للعلاقات التاريخية التي تجمعه بالجزائر، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة، بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز مكانة الأردن كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية.

ولفت الهواري إلى أن زيارة جلالته إلى الجزائر في كانون الأول 2022 شكلت محطة محورية في تعزيز هذا التعاون، وأسفرت عن استئناف خط الطيران المباشر بين عمان والجزائر، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين مستشفيات أردنية خاصة لعلاج المرضى الجزائريين.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في مجال التصنيع الدوائي، وأكدا أهمية تبادل الخبرات الفنية والطبية بما يعزز من قدرة النظامين الصحيين على مواجهة التحديات المتزايدة.

في المقابل، أشار الوزير بن طالب، إلى التقدم الملموس الذي تشهده الجزائر في مجال الصحة، حيث تطرق إلى سبل تعزيز التعاون في مجال العمل والتشغيل، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية في هذا المجال وذلك بتقديم مشروع برنامج تنفيذي للجانب الأردني على أن تتم دراسته من طرف خبراء البلدين.

وشكل اللقاء فرصة لبحث آليات تفعيل الاتفاقيات الصحية الموقعة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يعزز من الشراكة الأردنية الجزائرية في القطاع الصحي ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، زار الهواري يرافقه السفير الأردني ووفد أردني اقتصادي يضم عددا من المستثمرين والمختصين في قطاع الصناعات الدوائية، وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية والتقى بالأمين العام بالنيابة للوزارة دهان خالد.

وخصص اللقاء لبحث واقع العلاقات التجارية في المجال الدوائي، وتسليط الضوء على تطور الاستثمارات الأردنية في الجزائر، حيث تنشط حاليا 3 شركات أردنية متخصصة في صناعة الأدوية.

وأعرب الهواري عن فخره بالعلاقات المتقدمة بين البلدين في قطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدا حرص الأردن على توسيع هذا التعاون، لا سيما في مجالات الأدوية المبتكرة وتطوير تقنيات الإنتاج، بما يعزز من قدرة البلدين على تلبية احتياجاتهما الدوائية محليا، كما أبدى اهتمام المملكة باستيراد المواد الأولية الدوائية من الجزائر، في خطوة تعكس التوجه نحو تكامل صناعي فعال بين البلدين.

وأشاد الجانب الجزائري بالدور الرائد للمستثمر الأردني، معتبرا أن التعاون في هذا القطاع يعد نموذجا ناجحا يحتذى به، في ظل سعي الجزائر إلى توطين إنتاج المواد الأولية وخفض تكاليف التصنيع.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون المؤسسي بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية والوكالة الوطنية الجزائرية للمواد الصيدلانية، بما يسهم في تسريع إجراءات تسجيل الأدوية وتسهيل تسويقها في كلا السوقين، وذلك دعما لمنظومة صحية واقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز التعاون العربي المشترك في القطاع الصحي، وفتح آفاق جديدة لشراكات نوعية تعود بالنفع على شعوب المنطقة، وترسخ مبدأ التكامل في مواجهة التحديات الصحية والدوائية المستقبلية