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حسان يوجّه برفع سوية مركز صحي أم القطين

17 يونيو 2025
حسان يوجّه برفع سوية مركز صحي أم القطين

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية في لواء ناعور، بزيارة شركة دار الغذاء، التي تشكل استثماراً وطنياً ناجحاً يسهم في توفير فرص التشغيل للأردنيين.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لزيادة صادراتها إلى أسواق جديدة.
وتفقد رئيس الوزراء مركز صحي أم القطّين الأولي في لواء ناعور، ووجه إلى ضرورة رفع سوية المركز في ضوء عدم توفر طبيب بشكل مستدام، وتأهيل البنية التحتية للمركز الذي هو عبارة عن منزل مستأجر.


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