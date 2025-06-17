عادل إمام يستقبل تركي آل الشيخ في منزله

وطنا اليوم:زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، الفنان عادل إمام في منزله بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، حيث نشر آل الشيخ صورة تجمعه بنجلي الزعيم، المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام.

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: اليوم يوم سعيد جداً بالنسبة لي، حيث زرت فيه الأسطورة ، الأستاذ الكبير عادل إمام، وسعدت جداً برؤيته بصحة وعافية.

وأضاف: وكعادته لم تخلُ الجلسة من بعض الضربات في منتصف الجبهة، ووجدته متابعا دقيقا لأعمال صندوق بيج تايم، ولأخبار الأفلام والمسرحيات، وقال لي جملة ستبقى عالقة في ذهني كثيراً وهي “ربنا يسعد بيك مصر”.

كما أخبره الزعيم أنه يتنفس المسرح وهو أحب الأماكن إليه.

وأخبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عادل إمام بما يتم التحضير له في الوقت الحالي، وأنه يعمل رفقة محمد ورامي إمام على تجديد فيلمي “البحث عن فضيحة” و”شمس الزناتي”، وهما من أهم الأعمال التي لعب عادل إمام بطولتها، وكان سعيدا للغاية بهذا الأمر.

واحتفل مؤخراً الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ85، وسط أفراد أسرته، حيث اقتصر الحفل على حضور عدد من أفراد العائلة فقط، وذلك بناء على رغبة أبنائه، الذين فضلوا أن يكون الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم أسرياً بعيداً عن الأضواء والنجوم.