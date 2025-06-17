مشروع حسبة الجورة بإربد .. تجار ينتظرون التنفـيـذ والبلديـة تحيلـه علـى مقـاول

وطنا اليوم:ينتظر تجار ومواطنون في مدينة اربد مشروع حسبة الجورة، بفارغ الصبر، بعد ان أحيل العطاء على احد المقاولين رسميا، لكن الأمر مرهون حاليا بالمصادقة النهائية من وزارة الادارة المحلية على القرار ليكون المشروع بذلك قد وصل الى مراحله الأخيرة خصوصا انه تعرض لتعثر واشكالات طويلة على مدى العامين الماضيين منذ بدء هدم وإزالة الحسبة.

المشروع دخل في حالة جمود وتوقف بدءا من اشكالية التمويل وتعذر حصوله من بنك تنمية المدن والقرى وتدخل رئيس الوزراء جعفر حسان بالقضية خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء باربد في شهر تشرين ثاني العام الماضي، أعقبه جدل حول إمكانية التمويل من بنك تجاري لتنتهي الامور بموافقة الادارة المحلية على ذلك لتوقع بعدها البلدية اتفاقية في السادس والعشرين بشهر كانون الثاني العام الحالي بقيمة مليون و 700 الف دينار مع البنك الاسلامي الاردني لتصل الامور بذلك الى النقطة الاخيرة بانتظار مصادقة وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري على قرار احالة البلدية للمشروع على احد المقاولين.

مصادقة الوزير على قرار الاحالة على احد المقاولين تعتبر شرطا للموافقة على بدء التنفيذ من قبل المقاول وخلافا لذلك يبقى قرار الاحالة معلقا.

غرفة تجارة اربد دخلت على خط القضية طيلة العامين الماضيين ، وقامت باسناد البلدية في الملف وبقيت على تماس مباشر مع الموضوع وكافة الاطراف المعنية من خلال التواصل وعقد لقاءات مكثفة مع البلدية وزيارة لبنك تنمية المدن والقرى وصولا الى ايصال الملف الى رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بإربد نهاية العام الماضي، لا سيما أن المتضرر من تأخر وتعثر المشروع هم التجار. وأعلنت بلدية إربد الكبرى عن إحالة عطاء مشروع إعادة إنشاء حسبة الجورة رسميا على أحد المقاولين، مؤكدة استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعطاء ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية للمصادقة النهائية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم البلدية غيث التل، أن قرار الإحالة رفع إلى الوزارة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وأن البلدية الآن بانتظار مصادقة وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عليه.

وأضاف التل أن المقاول سيباشر العمل فور المصادقة الرسمية ودون أي تأخير حيث تم إنهاء كل المتطلبات الفنية والمالية اللازمة.

من جهته عبر أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد عن أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع خاصة بعد ما وصفه بـ»التأخر الطويل» الذي رافق المشروع منذ إزالة الحسبة القديمة. وقال المسعد إن عددا من التجار تضرروا بشكل كبير نتيجة هدم الموقع وتأخر العمل فيه وهم بانتظار تنفيذ الحسبة الجديدة للعودة إلى محالهم وممارسة أعمالهم التجارية.

وكانت بلدية اربد الكبرى وقعت بشهر كانون ثاني العام الماضي اتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني لتمويل مشروع حسبة الجورة الجديد بقيمة مليون و700 الف دينار.

يشار إلى أن البلدية أزالت حسبة الجورة وسط البلد بشهر حزيران 2023 تمهيدا للبدء بإنشاء مشروع الحسبة الجديد، وفق تصاميم متطورة وحديثة ومزودة بكافة الخدمات للمتسوقين، حيث تعرض المشروع للتعثر بسبب التمويل فيما انتقل عدد من التجار المستئجرين في محال الحسبة القديمة التي أزيلت إلى موقع بديل أنشأته البلدية داخل مجمع الأغوار القديم؛ اذ ينتظر التجار عودتهم لمشروع حسبة الجورة الجديد بفارغ الصبر.