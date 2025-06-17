بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

عجلون : أهالي دحوس يعانون من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات

17 يونيو 2025
عجلون : أهالي دحوس يعانون من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات

وطنا اليوم:طالب مواطنو بلدة دحوس في لواء كفرنجة بمحافظة عجلون، الجهات المعنية بتحسين خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مؤكدين أن البلدة تعاني من ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية ما يؤثر على حياتهم اليومية.
وقال المواطن حسن عنانزة، إن شوارع البلدة وخصوصا الطريق الذي يربط بين منطقتي دحوس وأم البطم أصبحت غير صالحة للاستخدام نظرا لكثرة الحفر والتشققات وضيق مسار الطريق، الأمر الذي يشكل خطرا على المركبات والمارة، مشيرا إلى أن الطريق يعد شريانا رئيسيا يربط البلدة بمحيطها ويستخدم يوميا من قبل المواطنين.
وبين المواطن عبد الحميد فريحات، أن البلدة تضم مركزا صحيا قديما تم استملاكه منذ سنوات ومنذ ذلك الوقت لم يتم إنشاء بديل يلبي باحتياجات السكان، مشيرا إلى أن الخدمات الصحية المقدمة حاليا لا ترقى إلى المستوى المطلوب، ما يضطر المرضى خاصة في الحالات الطارئة إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مركز طبي .
وأشار الناشط الاجتماعي عربي فريحات، إلى أن دحوس تعد من المناطق التي عانت لفترات طويلة من غياب المشاريع الخدمية والتنموية رغم الكثافة السكانية المتزايدة فيها، مطالبا الحكومة ومجلس المحافظة والبلدية بإعطاء الأولوية للمناطق الريفية والمهمشة، مؤكدا أن تحسين البنية التحتية من أبسط حقوق المواطنين.
وشدد المواطن علاء فريحات، أن شوارع البلدة متهالكة وتفتقر لأدنى معايير السلامة، مشيرا إلى أن «كوربة دحوس « أصبحت نقطة سوداء تشهد حوادث متكررة بمعدل يصل إلى 4 حوادث أسبوعيا بسبب ضيق الطريق وسوء حالته وعدم وجود إشارات تحذيرية.
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إن المجلس خصص مبلغ 150 ألف دينار ضمن موازنة هذا العام لمشروع تطوير الطريق الواصل بين دحوس ومنطقة راجب، لرفع مستوى السلامة المرورية، كما خصص مبلغ 100 ألف دينار لاستملاك مدرسة في دحوس في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التعليم وتحسين بيئة التعلم للطلبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:35

*فريق الهجوم الوطني!!*

23:10

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الملك يقدم مرافعة نبيلة عن “الأخلاق” .. والسطر الأول : “أعيدوا الحق لأهله”

23:05

مدرسة الجيش والعميد الحياري مثالاً

22:54

الاردن وخطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي

22:19

ميادة شريم : خطاب الملك دعوة للقيم الأخلاقية وتحذير من الانفلات والوحشية.. وهذا موقف الأردنيين كافة

21:59

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني

20:46

الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا

20:42

قراءة في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

20:40

الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لإجلاء مواطنيه من منطقة الشرق الأوسط

20:31

التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

20:30

العمرو يكتب: “كلمة تتجاوز الجغرافيا: الملك يواجه العالم بالحقيقة من منصة البرلمان الأوروبي

20:24

الطيران المدني : هبوط أعداد المسافرين 51% بسبب التوترات الإقليمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكة