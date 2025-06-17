السير: انتهاء أعمال التوسعة أسفل جسر المحطة

وطنا اليوم:قال ضابط ارتباط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية إن الفرق الأمنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حوادث سير مختلفة وأعمال إنشائية.

وبيّن ضابط الارتباط عبر إذاعة الأمن العام أن حادث تدهور لمركبة شحن محمّلة بالقمح وقع على أوتوستراد عمّان – الزرقاء، بالقرب من جسر أبو صياح، أدى إلى انسكاب حمولتها في الشارع، وتسبب بأضرار مادية وتوقف حركة السير مؤقتًا لحين إزالة العوائق.

فيما وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق الممر التنموي بمنطقة جبل طارق باتجاه الزرقاء، أسفر عن إصابتين، إحداهما متوسطة والأخرى طفيفة، وتسبب الحادث بإعاقة الحركة على المسرب الأيمن.

ويشهد نهاية الممر التنموي أعمال إشغال تتضمن أعمال تزفيت للطريق العام، ما أدى إلى تباطؤ حركة السير في تلك المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة السير عن انتهاء أعمال التوسعة أسفل جسر المحطة، ورفع التحويلة المرورية بشكل كامل، ما من شأنه تحسين انسيابية الحركة في الموقع.

فيما بيّنت أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث دهس لمشاة بعد دوار الرجيب باتجاه الصوامع، أسفر عن إصابتين، إحداهما بالغة والأخرى متوسطة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وتدعو إدارات المرور السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السير، خاصة في المناطق التي تشهد ازدحامًا أو أعمالًا إنشائية.