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بيان مجموعة السبع يعبر عن دعم إسرائيل ويصف إيران بأنها مصدر لعدم الاستقرار

17 يونيو 2025
بيان مجموعة السبع يعبر عن دعم إسرائيل ويصف إيران بأنها مصدر لعدم الاستقرار

وطنا اليوم:عبرت مجموعة السبع عن دعمها لإسرائيل ووصفت إيران بأنها مصدر عدم استقرار الشرق الأوسط، وذلك في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين دعت فيه إلى السلام والاستقرار في المنطقة.
وجاء في بيان لمجموعة السبع ” نؤكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.. ونؤكد دعمنا لأمن إسرائيل”.
وعارضت مجموعة السبع امتلاك إيران للسلاح النووي وقالت “نحن واضحون باستمرار بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا”.
إلى ذلك، عبرت مجموعة السبع عن أملها أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى خفض التصعيد الأوسع نطاقا للأعمال القتالية في الشرق الأوسط بما يشمل وقف إطلاق النار في غزة.

ترامب يغادر مبكرا
وقبل يوم على انتهائها، غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مجموعة السبع عائدا إلى واشنطن فيما تواصل إسرائيل وإيران تبادل القصف الصاروخي لليوم الخامس على التوالي.
وأقلعت مروحية ترامب من مكان انعقاد القمة في جبال روكي الكندية لنقله إلى طائرته الرئاسية بعد دعوته سكان العاصمة الإيرانية طهران إلى إخلائها.


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