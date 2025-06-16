بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

مذيعة إيرانية تخطف الأنظار بعد قصف مبنى التلفزيون

16 يونيو 2025
مذيعة إيرانية تخطف الأنظار بعد قصف مبنى التلفزيون

وطنا اليوم:خطفت مذيعة إيرانية الأنظار بعد ظهورها في مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، حيث كانت على الهواء مباشرة أثناء وقوع الانفجار وعادت إلى الشاشة مجددا فور استئناف البث، في مشهد أثار التفاعل.
وأعلنت وكالة “فارس” الإيرانية أن البث الرسمي للتلفزيون الإيراني عاد بعد انقطاع وجيز، إثر الغارة التي أسفرت عن مقتل عدد من موظفي المؤسسة الإعلامية.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المذيعة وهي على الهواء مباشرة لحظة وقوع الانفجار، حيث اهتز الاستوديو بشدة أثناء تغطية خاصة بالتطورات الأخيرة في المنطقة.
وبعد استئناف البث، ظهرت المذيعة نفسها مجددا إلى جانب زميلها، في مشهد أثار تفاعلا واسعا حول شجاعتها وقرارها باستكمال البث رغم الخطر.
وجاء الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد وقت قصير من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هدد فيها إيران برد مباشر على أي هجوم يستهدف إسرائيل أو مصالحها في المنطقة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:35

*فريق الهجوم الوطني!!*

23:10

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الملك يقدم مرافعة نبيلة عن “الأخلاق” .. والسطر الأول : “أعيدوا الحق لأهله”

23:05

مدرسة الجيش والعميد الحياري مثالاً

22:54

الاردن وخطاب الملك أمام البرلمان الأوروبي

22:19

ميادة شريم : خطاب الملك دعوة للقيم الأخلاقية وتحذير من الانفلات والوحشية.. وهذا موقف الأردنيين كافة

21:59

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي العميان والقباعي والقباني

20:46

الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا

20:42

قراءة في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

20:40

الاتحاد الأوروبي يفعل آلية لإجلاء مواطنيه من منطقة الشرق الأوسط

20:31

التربية: امتحان الثانوية العامة يوم 26 حزيران في موعده

20:30

العمرو يكتب: “كلمة تتجاوز الجغرافيا: الملك يواجه العالم بالحقيقة من منصة البرلمان الأوروبي

20:24

الطيران المدني : هبوط أعداد المسافرين 51% بسبب التوترات الإقليمية

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-6-2025وفيات الإثنين 16 – 6 – 2025وفيات الأحد 15-6-2025وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكة