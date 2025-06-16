عناب: إطلاق غرفة عمليات خاصة بالقطاع السياحي

وطنا اليوم:أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، أن الأردن رغم الظروف الإقليمية المحيطة، لا يزال ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل دوره كمقصد سياحي آمن يرحب بزوار من مختلف أنحاء العالم.

وبينت عناب، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، بحضور مشغلي القطاع السياحي والجهات المعنية بالقطاع، على أن حماية صورة الأردن السياحية تتطلب من الجميع في القطاع العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون الكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع السياحي.

وقالت عناب، إن وزارة السياحة والآثار ستعمل على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالقطاع السياحي، تضم كافة مكونات المنظومة السياحية والشركاء من الجهات الرسمية والخاصة، بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف، وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وأكدت عناب، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع جميع الشركاء لضمان استمرارية الحركة السياحية، وتقليل أي آثار سلبية قد تنجم عن التطورات الإقليمية، لافتة الى أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع الحجوزات والإلغاءات، وتعمل مع الشركاء على وضع آليات واضحة للتعامل مع أي متغيرات.

وبينت عناب، أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاع السياحي، على إعداد وتنفيذ حملات ترويجية وخطط تسويقية متكاملة، في إطار جهودها لتعزيز السياحة في الأردن ومواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية الراهنة، حيث سيجري العمل من خلال هذه الخطط على استهداف أسواقا جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية، من خلال حملات نوعية تبرز تنوع المنتج السياحي.

وتابعت “سيجري العمل ايضاً على دعم السياحة الداخلية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالسياحة، بما يسهم في الحفاظ على زخم الحركة السياحية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة”.

وأكدت عناب، أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والملكية الأردنية، تعمل على متابعة وتأمين عودة المواطنين الأردنيين العالقين في المطارات جراء توقف حركة الطيران بسبب الظروف الاقليمية الراهنة، مؤكدة أن هناك جهودًا مشتركة تُبذل على مدار الساعة لضمان تنظيم رحلات العودة وتقديم الدعم اللازم، بما يحقق سلامة المواطنين.

وأشارت عناب، إلى أهمية تبادل المعلومات والتواصل الفعّال بين مختلف الأطراف في القطاع، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على معلومات دقيقة، بما يعزز من قدرة القطاع السياحي على التعامل مع أي مستجدات.

ولفتت، إلى أن الرسائل الموجهة للعالم يجب أن تعكس واقع الأمن والاستقرار في الأردن، مؤكدة ضرورة الاستمرار في حملات الترويج السياحي بشكل مدروس واعداد حملات ترويجية وخطط بديلة لتعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية آمنة ومستقرة.

وأعربت وزيرة السياحة والآثار عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من كافة الأطراف، وخاصة الشرطة السياحية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به في طمأنة الزوار والحفاظ على صورة الأردن المشرقة أمام العالم.

من جانبهم، أكد ممثلو القطاع السياحي، أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والعمل الجماعي، لافتين الى أن التعامل مع أي تحديات أو مستجدات يستدعي شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحوا، أن الحفاظ على استقرار القطاع السياحي واستدامة الحركة السياحية يتطلب تعاون الجميع في وضع خطط واضحة للتعامل مع أي تطورات، معربين عن استعدادهم الكامل لدعم جهود الوزارة والحكومة لضمان بقاء الأردن في صدارة الوجهات السياحية المفضلة إقليميًا ودوليًا.