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الحكومة: قرار التأمين الجديد لمرضى السرطان لا يحتاج إعفاء طبيا

52 ثانية ago
الحكومة: قرار التأمين الجديد لمرضى السرطان لا يحتاج إعفاء طبيا

وطنا اليوم:قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الاثنين، إن قرار التأمين الحكومي لمرضى السرطان، المشمولين بقرار الحكومة “لا يحتاج أي إعفاء طبي أو مراجعة أي مؤسسات وزارة الصحة”.
الحكومة، خصصت 124 مليون دينار من الموازنة العامة لتأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج “رعاية” لعلاج السرطان.
وأضاف، أن الحالات تبدأ بتلقي بطاقة تأمين صحية إلكترونيا (شفائي) على تطبيق “سند” قبيل نهاية العام الحالي، وفق الوزير.
وشملت الاتفاقية؛ تأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدِّراسات المتخصصة، وتأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بالعلاج في مركز الحسين للسرطان بغض النظر عن الفئة العمريةـ وفق شحادة.
وأشار شحادة إلى أن اتفاقية تأمين السرطان خطوة أولى ومهمة باتجاه التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن أعقد المهمات هي معالجة مرضى السرطان.
وعن الفئات الأخرى غير المذكورة في القرار، أكد شحادة أن جميع الأردنيين مؤمّنون صحيًا، ووزارة الصحة هي من تحدد الحالة التي تحتاج إلى علاج، إن كان في مراكز وزارة الصحة أو في مركز الحسين للسرطان.
وتبلغ كلفة البرنامج قرابة 132.5 مليون دينار تتحمل الحكومة منها قرابة 124 مليون دينار فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان باقي المبلغ البالغ 8.5 مليون دينار.


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