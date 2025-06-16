مركز الأزمات: يؤلمنا أن نرى مواطنين يعتلون منازلهم لمشاهدة الأجسام الطائرة

وطنا اليوم:قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد نعيمات، الاثنين، إن تفعيل بروتوكول صافرات الإنذار بسبب تقييم المخاطر المرتفعة في المنطقة، والتي قد تؤثر على سلامة المواطنيين.

وأضاف النعيمات ، أن على المواطن أن يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في حال تفعيل صافرات الإنذار.

وتابع أن المركز يرجو من المواطنين أخذ التحذيرات بجدية، لأن الأجسام الطائرة خطيرة، وسقوطها يشكل خطرا على السلامة العامة، مستدركا أن التزام المواطن وأخذه للتحذيرات بجدية السبيل الوحيد لعدم وقوع أضرار.

وأكمل النعيمات: “يؤلمنا أن نرى مواطينن يعتلون منازلهم لمشاهدة هذه الأجسام الطائرة، لأنهم يعرّضون أنفسهم للإصابة بسبب عدم إدراكهم خطورة هذا الشيء”.

وأوضح أن المشكلة الرئيسية في هذه الأجسام الطائرة (الصواريخ) مدى سرعتها، منبها إلى أنه عندما يشاهدها المواطن في السماء فإنه يعتقد أنها بعيدة عنه، ولكنها قد تسقط وتصل إلى الأرض خلال ثوان معدودة.

وأشار النعيمات إلى أنه لا حاجة لوجود مراكز إيواء، مؤكدا أنه إذا التزم المواطن بالتعيلمات فإن الخطر يكون بعيدا.