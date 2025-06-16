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تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين ليومي الاثنين والثلاثاء

ساعة واحدة ago
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين ليومي الاثنين والثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل، الموافق الأول من حزيران، وذلك لتنظيم حركة المسافرين والشحن.
وقالت الإدارة إن حركة العبور عبر الجسر يوم الأحد ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً (8:00) ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف (12:30) ظهراً لجميع المسافرين وحركة الشحن.
وأضافت أن الجسر سيكون مغلقاً أمام حركة الشحن فقط يوم الاثنين الموافق 2 حزيران، فيما تعود حركة المسافرين إلى وضعها المعتاد من الساعة الثامنة صباحاً (8:00) وحتى الرابعة مساءً (16:00) اعتباراً من اليوم ذاته.
أما بالنسبة لحركة الشحن، فستستأنف بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 حزيران 2025.
ودعت إدارة أمن الجسور جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة ومتابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية.


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