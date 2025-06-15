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نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب

49 ثانية ago
نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته نجحت في تصفية قائد الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة ضربات تهدف إلى تقويض المشروع النووي الإيراني وتفكيك ما وصفه بـ”المحور الإيراني”.
وذكر نتنياهو أن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح نتنياهو أن الهجوم الإسرائيلي الأخير أعاد البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء “بشكل كبير”، مضيفًا: “أعتقد أن إيران تفاجأت تمامًا بهجومنا، والمفاجأة عنصر عظيم من عناصر النجاح”.
كما قال “الشعب الإيراني هو من سيقرر الآن ما إذا كان يريد أن يثور.. والنظام الإيراني ضعيف جدا”.
وأضاف: “سنواصل المهمة للقضاء على التهديد الإيراني المزدوج المتمثل في برنامجها النووي وصواريخها الباليستية”.
وأوضح: “مصرون على إزالة التهديد الإيراني لإسرائيل ولن ننتظر حتى نواجه هولوكوست نووية.. هذا لن يحدث”.
واكد نتنياهو أن “طيارين أميركيين يسقطون مسيرات تتجه نحو إسرائيل”،
وكشف نتنياهو أن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت محاولات إيرانية لنقل أسلحة نووية إلى ميليشيا الحوثي، معتبرًا ذلك تهديدًا خطيرًا استدعى تحركًا عاجلًا. وأكد أن تدمير مفاعل أصفهان كان ضربة حاسمة، قائلاً: “دون هذا المفاعل، لا يمكن لإيران الوصول إلى سلاح نووي”.
كما أعلن أن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كان جزءًا من خطة أوسع لتفكيك التحالف الإقليمي الذي تقوده طهران، مشيرًا إلى أن العملية نُفّذت بعنصر المفاجأة الذي وصفه بأنه مفتاح النجاح في المواجهة مع إيران.
وبين نتنياهو لفوكس نيوز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ساعد في تحقيق عنصر المفاجأة ضد إيران بعدم الهجوم وهو يعلم عزمنا بالهجوم، مضيفا “شاركنا أمريكا معلومات تفيد بأن إيران تعمل على سلاح نووي في موقع سري”.


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