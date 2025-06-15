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القوات المسلحة: الأردن اختار النأي بنفسه عن الصراع الإيراني – الإسرائيلي

41 ثانية ago
القوات المسلحة: الأردن اختار النأي بنفسه عن الصراع الإيراني – الإسرائيلي

وطنا اليوم:قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من مشاريع تسابق النفوذ، بينها مشروعين وصل إلى مرحلة الصدام العسكري، وهو الأمر الذي يتجلى حاليا بين إسرائيل وإيران.
وأضاف الحياري، في تصريح مساء الأحد، أن الأردن اختار النأي بنفسه عن هذا التصعيد، وعدم الانخراط في الصراع الإيراني الإسرائيلي.
وبين أن جلالة الملك أكد الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.
وتابع “ما نشهده هو محاولة أحد أطراف الصراع لجرّ الأردن إلى الصراع، حيث يقوم هذا الطرف بتنفيذ عدد من الطلعات وإرسال الطائرات المسيرة والصواريخ عبر الأجواء الأردنية، من الشرق إلى الغرب، وهو شكل التهديد الذي نشهده حاليا”.
ولفت إلى أن القوات المسلحة رفعت منذ البداية الجاهزية، واعترضت الطائرات المسيرة والصواريخ التي تخترق المجال الجوي الأردني.
وشدد على أن سلاح الجو الملكي ووحدات الدفاع الجوي، تراقب على مدار الساعة، أي تهديد في الأجواء الأردنية، مضيفا “المسيرات والصواريخ تعمل بتوجيه إلكتروني مما يعرضها للتشويش وبالتالي قد تصطدم بأهداف مدنية”.
وأكد الحياري أن الأردن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنهتك المجال الجوي الأردني، وهذا أمر سيادي، مضيفا أنه لا يمكن التغاضي عن الأجسام الطائرة في سماء المملكة، كون ذلك سيستغل بين أطراف الصراع.
وأضاف الحياري “نهيب بالمواطنين تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، والمواطن الأردني قادر على التمييز ويستطيع ما يميز ما هو الصالح العام وغيره”.


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