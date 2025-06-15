فرسان التغيير تلتقي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان

وطنا اليوم: في إطار الاستعدادات المتواصلة لإطلاق فعاليات “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025″، التقى وفد من مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني اليوم الأحد، مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، لتنسيق الجهود على مستوى الدعم الرسمي واللوجستي لإنجاح هذا الحدث العربي البارز.

وقد ترأس الوفد رئيس هيئة الإدارة ورئيس اللجنة التنظيمية العليا للقمة عصام المساعيد، إلى جانب أمين السر والناطق الإعلامي لفرسان التغيير محمد المصري، ورئيس اللجنة الفنية والتقنية لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي محمد الخليل.

واستعرض المساعيد محاور القمة وأهدافها الاستراتيجية، ودورها في تمكين الشباب العربي، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للريادة والتكنولوجيا، وذلك ضمن فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي 2025” وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وأكد أهمية توفير الدعم الحكومي اللازم لهذا الحدث الذي يُعد منصة شاملة لعرض التجارب الشبابية المتميزة، واستقطاب الاستثمارات التقنية، وتوطين المعرفة الرقمية في العالم العربي.

من جانبه، أعرب الوزير العدوان عن تقديره لجهود فرسان التغيير خاصة ما يتعلق بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، مشيدًا بالجهود الوطنية التي تعزز مكانة الأردن إقليميًا، لا سيما في مجالات الابتكار والتحول الرقمي والتمكين الشبابي.

يُذكر أن “قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي” ستُعقد في شهر تموز القادم، بمشاركة أكثر من عشرين دولة عربية، وستتضمن جلسات رفيعة المستوى، ومسابقات، وورش عمل متخصصة، ومنصات دعم للمشاريع الناشئة والمبادرات الشبابية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، الأمن السيبراني، وريادة الأعمال.