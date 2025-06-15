إدارة الأزمات : لا نية لتعطيل المؤسسات والمطلوب التحلي بالهدوء والالتزام بالتعليمات

وطنا اليوم:أكد نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، العميد الركن حاتم الزعبي، أن المركز يواصل العمل على مدار الساعة لمتابعة تداعيات التوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى تشكيل “خلية متابعة الأحداث الحالية” قبل اندلاع التصعيد، ضمن خطط استباقية ووفق سيناريوهات مدروسة مسبقًا.

وشدد الزعبي على أهمية التنسيق بين كافة الجهات الحكومية لضمان الجاهزية الوطنية، موضحا أن الخلية تتابع عن كثب قضايا أمن الطاقة والمياه، ومراقبة التلوث الإشعاعي، وحالة المستشفيات، إلى جانب سلامة سلاسل التوريد الغذائي والدوائي والكهربائي.

وأشار إلى أن العمل جارٍ بتنسيق دائم مع الوزارات والمؤسسات الرسمية التي انضمت منذ مساء الخميس للجهود المشتركة، عبر مندوبين دائمين في المركز أو عبر خط اتصال مباشر، مما يعزز فعالية الاستجابة ويضمن توفير البدائل في حال حدوث انقطاعات أو أزمات.

دعا العميد الزعبي المواطنين إلى عدم الصعود إلى أسطح المباني لتصوير الصواريخ، وتجنّب الاقتراب من شظايا أو بقايا أي جسم غريب يسقط داخل المملكة

وفيما يتعلق بتعليمات السلامة، دعا العميد الزعبي المواطنين إلى عدم الصعود إلى أسطح المباني لتصوير الصواريخ، وتجنّب الاقتراب من شظايا أو بقايا أي جسم غريب يسقط داخل المملكة، حفاظًا على السلامة العامة. كما شدد على أهمية دخول المنازل فور سماع صافرات الإنذار، والابتعاد عن النوافذ، أو التوجه إلى الطوابق السفلية عند عدم توفر ملاجئ.

وأوضح الزعبي أن “صافرات الإنذار لا تطلق إلا في أضيق الحدود”، وبما يتطلبه الحدث، مؤكداً أن الحياة مستمرة ولم يتم الوصول إلى مرحلة “شلل عام”، وبالتالي لا نية لتعطيل الجامعات أو المدارس، بل المطلوب فقط التحلي بالهدوء والالتزام بالتعليمات.

وفي حالة إطلاق صافرات الإنذار أثناء التنقل أو التواجد في أماكن العمل، نصح المواطنين بعدم مغادرة أماكنهم أو التوقف بمركباتهم على جانب الطريق والابتعاد عن الجدران والمباني المرتفعة لحين انتهاء الخطر.

ودعا الزعبي إلى الابتعاد عن نشر الإشاعات أو الفيديوهات المفبركة، مؤكدًا أن المركز ملتزم بالشفافية ويعلن عن أي تطورات فور حدوثها. كما حث المواطنين على متابعة الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك للحصول على المعلومات الموثوقة والتحديثات الفورية، مشيرًا إلى وجود فريق متخصص للرد على استفسارات الجمهور.

وأشاد الزعبي بوعي المواطن الأردني، وحرصه على أمن وطنه، مؤكدا أن تعاون المواطنين هو الركيزة الأساسية لتجاوز الظروف الاستثنائية. وقال:”ما نقوم به جميعا، من مركز وأجهزة ومواطنين، هدفه الأول والأخير هو حماية المواطن الأردني وتأمين احتياجاته الأساسية”.