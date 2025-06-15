السعودية تعلن إعدام صحفي بتهمة الخيانة العظمى

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل “تعزيرًا” في مواطن بعد ثبوت اتهامه بارتكاب عدد من “الجرائم الإرهابية”، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: “أقدم (تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر)، سعودي الجنسية، على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية، تمثلت في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى من خلال التخابر والتآمر على أمن المملكة مع أشخاص خارجها، إضافة إلى تلقيه مبالغ مالية منهم بغرض تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعريض الأمن الداخلي والوحدة الوطنية للخطر، وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة”، حسبما أفادت وكالة “واس”.

وأضافت الوزارة: “وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا”.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه “قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بحق (تركي بن عبدالعزيز بن صالح الجاسر)، سعودي الجنسية، السبت، 18/ 12/ 1446 هجرية، الموافق 14/ 06/ 2025 ميلادية بمنطقة الرياض”، بحسب البيان.

وتركي بن عبد العزيز الجاسر هوَ كاتب سعودي اعتُقل خلال الأزمة الخليجية مع قطر وادعت السلطات السعودية سابقا أنه تلقى التمويل من جهات خارجية .