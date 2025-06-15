قتلى وجرحى ودمار كبير بعد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل

وطنا اليوم:تعرّضت إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني على دفعتين، مساء الأحد، مخلفا دمارا كبيرا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

واستهدف الهجوم الأول مدنا في إسرائيل بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية بات يام موقعا كثير الإصابات وواسع الدمار، وسط تقديرات بوجود نحو 35 مفقودا في موقع سقوط الصاروخ الإيراني.

يأتي هذا التطور في سياق رد إيراني على غارات جوية إسرائيلية شنتها طائرات الاحتلال فجر الجمعة، واستهدفت منشآت عسكرية ونووية في مدن نطنز وأصفهان وفوردو، وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين، إلى جانب سقوط قتلى مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وتسود حالة استنفار أمني واسع في الأراضي المحتلة مع استمرار عمليات الإجلاء وتقديرات بموجات جديدة من الهجمات المتبادلة، في ظل تصعيد غير مسبوق بين الجانبين.

معهد وايزمن للعلوم أحد أبرز مؤسسات البحث العلمي في إسرائيل، ومن بين المؤسسات العلمية الرائدة عالميا في مجالات العلوم الطبيعية الدقيقة، حيث أسس عام 1934 تحت اسم “معهد دانيال سييف”، ثم أعيدت تسميته في عام 1949 إلى “معهد وايزمن” نسبةً إلى حييم وايزمن، أول رئيس لإسرائيل وعالم الكيمياء البارز، ويُصنّف على أنه من المواقع الحساسة والعلمية ذات الطابع الاستراتيجي، لكونه يحتوي على منشآت بحثية محمية، ويُعتقد أنه يشارك في أبحاث ذات صلة بالأمن القومي.

صواريخ تكتيكية

من جهتها، أوردت وكالة فارس للأنباء الإيرانية أن الصواريخ المستخدمة تكتيكية وموجهة تعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس شديدة الانفجار.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أن إيران استخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في الهجوم الجديد على حيفا وتل أبيب، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن استخدام صاروخ فرط صوتي في الهجوم الأحدث على حيفا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن من بين الأضرار إصابة مركز بحثي بارز في إسرائيل بصواريخ خلفت حريقا في مبنى مختبرات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن أضرارا كبيرة وقعت في معهد وايزمن للأبحاث في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيراني.

ويفرض الجيش الإسرائيلي رقابة تمنع وسائل الإعلام من نشر معلومات عن أضرار لاحقة بمنشآت إستراتيجية في البلاد أو مشاهد لها أو تداولها.