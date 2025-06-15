فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران منذ الرابعة فجرا

وطنا اليوم:أكد رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو صباح اليوم الأحد، فتح الأجواء الأردنية منذ الساعة الرابعة فجرا.

وأضاف بأن الهيئة طلبت بتعليمات من شركات الطيران التزود بكمية وقود كافية وإضافية، لغاية استخدامها في تغيير مساراتها، وضمن المطلوب لضمان سلامة حركة الطيران وسلامة المسافرين.

وتابع بأن التقييم والمراقبة الحثيثة تسير دقيقة بدقيقة وعبر لجان عمل على مدار الساعة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي إن الملكية الأردنية نظمت رحلات إضافة منذ السبت، وقد تأثرت 5 رحلات للملكية ليلة أمس بسبب إغلاق المجال الجوي.

وقد استؤنفت الرحلات إلى عمان اليوم بحسب المجالي.

وبين أن الملكية لديها نظام تحويل آلي لتذكرة ورحلة المسافر، وهي لا تكفي، بحسبه، موضحا أنه يمكن التعاون في اختيار الرحلة المناسبة للمسافر يدويا وعبر الهاتف. مشددا أنه “لا غرامات وتعديل على الأسعار للمسافرين في هذه الفترة”.

وحول برنامج الرحلات اليوم الأحد، أكد وجود تنسيق عال المستوى مع كافة الجهات الرسمية الأردنية، وأن التأخير البسيط وارد على رحلات الملكية، متمنيا على المسافرين التعاون بسبب الظرف الأمني الطارئ.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية أجلت أو علقت رحلاتها للأردن، وبالتالي شكل ذلك ضغط إضافي على الرحلات ووجود مقاعد على متن الملكية الأردنية.

وقال المجالي، نحرض كل الحرص على سلامة المسافر، وأن يتقبل المسافرون الإجراءات، التي “تسبب خسارة للشركة، لكنها مهمة للحفاظ على خدمتهم وأمنهم”