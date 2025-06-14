خلال لقاء بمجالس ادارة غرف الصناعة وزير الصناعة يبحث تعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الجغبير: زيادة الصادرات الصناعية تسهم في دعم الاقتصاد الأردني

وطنا اليوم-أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن هناك فرصا واعدة لزيادة الصادرات الأردنية من شتى القطاعات الى عدد من الدول، مشيرا الى ان الأردن يمتلك عددا من المزايا التنافسية التي تؤهله لدخول منتجاته الصناعية اسواق جديدة وتعزيز تواجدها في الاسواق التقليدية.

واضاف القضاة خلال لقائه مجالس ادارة الغرفة الصناعية، السبت، لبحث عدد من القضايا التي تواجه الصادرات الأردنية الى عدد من الأسواق، ان الربع الأول من العام الحالي 2025، شهد زيادة كبيرة في الصادرات الأردنية، مقارنة بالربع الاول من عام 2024، مشددا على أن الحكومة قد قامت باصدار عدد من القرارات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.

واشار القضاة الى ان الحكومة تنسق مع القطاع الصناعي، لحل اي معيقات قد تواجه الصناعات الأردنية في الاسواق الخارجية، من خلال المتابعة مع الجهات المعنية في هذه الدول، واتخاذ ما يلزم من اجراءات .

من جهته أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في التواصل مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص، للعمل على معالجة كافة المعيقات التي تواجه استمرار العملية الانتاجية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في السوق المحلي واسواق التصدير.

واضاف الجغبير أنه تم الاتفاق خلال لقاء وزير الصناعة على عقد اجتماعات دورية، تجمع وزير الصناعة والوزراء المعنيين بالعمل الصناعي بالقطاع الصناعي، يتم خلالها بحث القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارات المختلفة للعمل على حلها، حيث ان زيادة الصادرات الأردنية، سيسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال خلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.