حزب الميثاق الوطني يؤكد في بيان له أن كل شبر من تراب الأردن خط أحمر

وطنا اليوم – أكد حزب الميثاق الوطني موقفه الثابت بأن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن حماية الأردن من تداعيات الصراعات الخارجية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها وعلى كل مواطن مخلص لهذا الوطن.

وقال في بيان صادر عن مكتبه السياسي إن سيادة الأردن على أرضه وقراره وأجوائه خط أحمر لا يقبل التهاون ولا المساومة مشدداً على أن أمن الأردن واستقراره يمثلان الأساس المتين لهذا الوطن، ولن يسمح الأردنيون لكل من يحاول العبث بهذه الثوابت أو استخدام الاجواء الاردنية لتكون ساحة حرب لأي من كان.

وفيمايلي نص البيان:

في ظل ما يشهده الإقليم من تطورات مقلقة وأحداث متسارعة، يؤكد حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عن مكتبه السياسي اليوم على موقفه الثابت بأن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن حماية الأردن من تداعيات الصراعات الخارجية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها وعلى كل مواطن مخلص لهذا الوطن.

إن سيادة الأردن على أرضه وقراره وأجوائه خط أحمر لا يقبل التهاون ولا المساومة ويُشدد حزب الميثاق على أن أمن الأردن واستقراره يمثلان الأساس المتين لهذا الوطن، ولن يسمح الأردنيون لكل من يحاول العبث بهذه الثوابت أو استخدام الاجواء الاردنية لتكون ساحة حرب لأي من كان.

كما يؤمن الحزب أن التحديات الإقليمية تتطلب وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك الداخلي، بعيدًا عن أي اصطفافات أو أجندات ضيقة والوقوف صفًا واحدًا خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية هو الطريق لحماية الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره.

سيبقى حزب الميثاق الوطني مدافعاً عن الثوابت الوطنية،وعن الأردن وهويته وسيادته، مؤمنًا أن وحدتنا هي السد المنيع في وجه كل من يحاول زعزة أمننا واستقرارانا، حفظ الله الأردن حراً عزيزاً، وأدام امنه واستقراره.