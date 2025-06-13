مصدر أمني: المعبر البري مع العراق يعمل طبيعيا

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني، أن الحدود البرية بين العراق والأردن مفتوحة بشكل طبيعي، مما يسمح بعبور الأفراد والمركبات دون قيود، بينما لا يزال تعليق حركة الطيران ساريًا في الوقت الراهن.

وقال المصدر، إن معبر حدود الكرامة يعمل بشكل طبيعي ولا تغيير في إجراءات العبور أو وجود قيود جديدة.

وأكّد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن الهيئة مستمرة بتقييم مخاطر حركة الطيران المدني، منوهًا إلى استمرار إغلاق المجال الجوي لعدم وجود تغيير على مستوى الخطر.

وقال، إنه ستتم مراجعة القرار وفقًا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر، وأنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.

وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات: القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة