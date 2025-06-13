قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: أبواب جهنم ستفتح على الكيان

وطنا اليوم:أكد قائد الحرس الثوري الايراني العميد باكبور اليوم الجمعة، أن أبواب جهتم ستفتح قريبا على إسرائيل، ثأرا لدماء القادة والعلماء والشعب الإيراني.

وقال باكبور في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي إن “الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي اليوم بانتهاكه الأمن القومي وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية لن تمر دون رد”.

وأضاف: “بالتوكل على الله تعالى والاستعانة به لتحقيق وعد مرشدنا والثأر لدماء القادة والعلماء والشعب العزيز، ستُفتح أبواب جهنم قريبا على هذا الكيان القاتل للأطفال”.

وتابع “سيواجه الكيان الصهيوني المجرم وغير الشرعي مصيرا مريرا ومؤلما، ستكون عواقبه وخيمة ومدمرة”، متعهدا بالعمل على تعزيز قدرات الحرس الثوري الإيراني و”الانتقام لدماء الشهداء”.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد” الهادفة إلى “إزالة التهديد النووي الإيراني”، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن “الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية”.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربة الافتتاحية على إيران كانت ناجحة وحققنا عدة إنجازات.

ونعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي مقتل قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدا إسرائيل بـ”رد حازم”.