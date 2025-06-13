ضربات إسرائيلية جديدة على شمال غرب إيران

وطنا اليوم:أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني سماع دوي انفجارات جديدة الجمعة في شمال غرب إيران، عقب سلسلة غارات جوية إسرائيلية على إيران.

وأفاد التلفزيون أنه سُمع دوي انفجارات جديدة في محافظة أذربيجان الشرقية”.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء بوقوع سلسلة هجمات استهدفت سابقا عشرة مواقع في المحافظة نفسها، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل

وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن سلاح الجو هاجم مطار تبريز مما أدى إلى تدميره بشكل كامل، مبينة أنه القوات الجوية هاجمت أيضا مصنعا لإنتاج الصواريخ في شيراز.

وأكد موقع “نور نيوز” الإيراني أن مدينة شيراز تتعرض لهجوم إسرائيلي.