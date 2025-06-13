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منع دخول المركبات والأشخاص إلى مطار الملكة علياء حتى إعادة فتح الأجواء

17 ثانية ago
منع دخول المركبات والأشخاص إلى مطار الملكة علياء حتى إعادة فتح الأجواء

وطنا اليوم:أكّد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أنه وبناءً على قرار الهيئة بإغلاق الأجواء الأردنية مؤقتًا، تقرر منع دخول المركبات والأشخاص إلى مطار الملكة علياء الدولي حتى إعادة فتح الأجواء.
كما أعلن الناطق الإعلامي الرسمي باسم شركة العقبة للمطارات، عمر الصمادي، عن توقف الحركة الجوية في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، وذلك استجابة لقرار هيئة تنظيم الطيران المدني بإغلاق أجواء المملكة مؤقتًا، وتعليق حركة الطيران أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، تحسبًا لأي مخاطر ناجمة عن التصعيد العسكري في المنطقة.
وأوضح الصمادي أن طائرة الملكية الأردنية التي وصلت في رحلتها المجدولة من عمّان إلى العقبة ستبقى على أرض المطار، فيما يبقى ركابها داخل الصالات بانتظار قرار الهيئة الذي سيُتخذ بناءً على تقييم مستوى المخاطر والتطورات الجارية.


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