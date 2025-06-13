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الأمن يعلن انتهاء فترات الانذار ويدعو لاتباع التعليمات أولا بأول

46 ثانية ago
الأمن يعلن انتهاء فترات الانذار ويدعو لاتباع التعليمات أولا بأول

وطنا اليوم:اعلنت مديرية الأمن العام عن انتهاء فترات الانذار، نرجو السلامة للجميع ، وندعو لاتباع التعليمات اولا بأول.
وكانت مديرية الأمن العام قد اكدت على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.
واهابت بالمواطنين ضرورة البقاء داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها
وكانت قد أعلنت مديرية الأمن العام أنها ستطلق صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية لتنبيههم وحثهم على الالتزام بالتعليمات، داعية الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وحثت مديرية الأمن العام المواطنين على عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية من جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاغات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.


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