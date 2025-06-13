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مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار

50 ثانية ago
مديرية الأمن العام تدعو لتجنب المناطق المفتوحة خلال إطلاق صافرات الإنذار

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وأهابت بالمواطنين ضرورة البقاء داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات إطلاق صافرات الإنذار ولحين إعلان انتهائها.
ودوت، الجمعة، صافرات الإنذار في الأردن، لتنبيه المواطنين بالتزامن مع دخول صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية ولحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى عدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
وبينت أنه في حال نشوب حريق أو حدوث خسائر مادية بشرية من جراء الحطام المتساقط ضرورة تحديد الأماكن بدقة من خلال الاتصال على الرقم 911، لضمان السلامة العامة.
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي من شأنها التأثير على الأمن الوطني.


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